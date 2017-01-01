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    ЗМІ: Ряд європейських компаній погодились фінансувати російський проект «Північний потік-2»

    • Сьогодні, 13:03
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    Проект «Північний потік-2»

    Угода буде діяти протягом 15 років після залучення проектного фінансування, або з 1 січня 2020 року

    «Газпром» та західні партнери уклали угоду щодо дефіцитного фінансування проекту «Північний потік-2» на суму до $6,65 млрд на випадок недостатнього залучення проектного фінансування

    Про це повідомляє російське видання Reuters.

    Зазначається, що партнерами російського підприємства в рамках цієї угоди стали компанії Uniper, Shell, Engie, OMV та Wintershall.

    Угода буде діяти протягом 15 років після залучення проектного фінансування, або з 1 січня 2020 року. Таким чином розмір граничної суми кредиту з урахуванням відсотків складе не більше 70% загальних витрат на проект, ставка за кредитом - EURIBOR + від 5,75 до 6,75 річних в залежності від обсягу фінансування.

    При цьому раніше повідомлялося, що партнери «Газпрому» з будівництва нададуть оператору проекту бридж-кредит в розмірі до 6,65 млрд євро під 6% річних і з граничним терміном до 31 грудня 2019 року.

    Пізніше «Газпром» заявив, що візьме на себе фінансування половини витрат з 9,5 млрд євро на будівництво «Північного потоку-2».

     

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