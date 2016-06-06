ЗМІ: СБУ дозволила Аллегровій гастролювати в Україні

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Ірина Аллегрова

Незважаючи на концерти в окупованому Криму, співачці дозволено відвідувати Україну

Російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України. Про це повідомляє портал «Знай.ua» із посиланням на прес-службу СБУ.

У Службі безпеки заявили, що наразі немає офіційної заборони в'їзду Аллегрової в Україну.

Нагадаємо, нещодавно російська виконавиця потрапила до «чистилища» сайту «Миротворець». Причиною занесення співачки до списку заборонених в Україні стали її гастролі на території анексованого Криму.

У 2015 році Ірина Аллегрова виступала на ялтинському концерті до святкування «Дня Росії».

Також у квітні співачка дала концерт у Севастополі та Сімферополі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Аллегрова потрапила в базу «Миротворця».