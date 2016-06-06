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    ЗМІ: СБУ дозволила Аллегровій гастролювати в Україні

    • Сьогодні, 10:05
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    Ірина Аллегрова
    Ірина Аллегрова

    Незважаючи на концерти в окупованому Криму, співачці дозволено відвідувати Україну

    Російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України. Про це повідомляє портал «Знай.ua» із посиланням на прес-службу СБУ.

    У Службі безпеки заявили, що наразі немає офіційної заборони в'їзду Аллегрової в Україну.

    Нагадаємо, нещодавно російська виконавиця потрапила до «чистилища» сайту «Миротворець». Причиною занесення співачки до списку заборонених в Україні стали її гастролі на території анексованого Криму.

    У 2015 році Ірина Аллегрова виступала на ялтинському концерті до святкування «Дня Росії».

    Також у квітні співачка дала концерт у Севастополі та Сімферополі.

    Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Аллегрова потрапила в базу «Миротворця».

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