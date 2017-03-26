ЗМІ: «Синій кит» доплив до Франції

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Десятки французьких підлітків вже взяли участь в «грі»

Французька недільна газета JDD підняла тему, яка з початку 2017 року всі частіше звертає на себе увагу преси на пострадянському просторі. Гра «Синій кит», що почалася в Росії і вже призвела там до самогубства 130 підлітків, прийшла до Франції і викликає все більше занепокоєння французької системи народної освіти. Про це повідомляє RFI.

Десятки французьких підлітків вже взяли участь в «грі», яка після проходження 50 етапів «ініціації» призводить до смерті, – констатує JDD.

«Синій кит» з’явився на території Франції всього кілька тижнів тому. Принцип гри полягає в наступному: у підлітка в інтернеті з’являється певний «куратор», що дає йому 50 завдань, вони повинні бути виконані за таку ж кількість днів. Останнім завданням стає самогубство.

В Ельзасі ректорат міста Страсбурга після того, як медичні служби повідомили про десять спроб самогубства, закликав на минулому тижні всіх директорів шкіл до пильності. У дев’яти випадках з десяти ясно простежувався зв’язок з «Синім китом». Потім на ситуацію відреагували ректорати Лілля, Ліона, Орлеана – Тура і Версаля. А вже в п’ятницю інформація про гру, її небезпеки та заходи, які необхідно прийняти, була відправлена в усі ректорати Франції.

Соціальні мережі теж вражені тим, що відбувається. JDD наводить приклад матері 15-річної дівчинки, яка оголосила в інтернеті про смерть подруги дочки, розповівши, що та випала з вікна сьомого поверху при спробі виконати завдання номер 22. Ця інформація поки не була підтверджена силами поліції і жандармерії, з якими зв’язалася газета.

Перші завдання, проте, виглядають майже невинно, підкреслює газета. «Гра» призначена для дітей від 12 до 15 років, і спочатку їм пропонують просто написати що-небудь на руці або прокинутися і встати серед ночі. Потім завдання стають все небезпечніше: підлітків, наприклад, змушують стрибнути з даху.

«Це той же самий процес, що при психологічній обробці в секті або при радикалізації», – пояснює JDD глава відділу шкільного життя Страсбурзького ректорату Люсі Пітіо. Вона також підкреслює, що кожен випадок має бути обов’язково переданий в прокуратуру, тому що головне – знайти дорослих «кураторів». Схиляння до самогубства у Франції карається законом, винним загрожує до п’яти років в’язниці і 75 000 євро штрафу.

У Франції 4 і 5 березня «Блакитний кит» став однією з найбільш обговорюваних тем в «Твіттері», а вже наступного дня з мережами почала працювати поліція. Жандармерія також робить профілактичні заходи. Після того, як стало відомо про випадок залучення в «гру» двох подруг, кожна з яких дійшла до високих ступенів гри (в тому числі, одна з дівчаток дійшла до завдання номер 45), жандарми виявили у одній з них сліди опіків і шрами від порізів. Вони, як з’ясувалося, були нанесені «добровільно», «за завданням».

Стало також відомо, що одна з дівчаток почала отримувати погрози від «кита»: «якщо ти не продовжиш гру, помреш». У місті Медок двоє підлітків надихалися газу з дезодоранту. А 6 березня мати п’яти дітей з Пікардії звернулася в соціальних мережах до інших батьків із застереженням, помітивши, що її 14-річний син вступив в «гру» і що його повідомленням поділилися 12 457 чоловік.

Вона також розповіла газеті, що діти до останнього приховують свою участь, і що визначити це, поки справа не зайшла далеко, буває можна тільки за встановленим в телефонах з додатком ВК. Окрім того, діти починають малювати китів і метеликів.

Вийти з «гри» теж буває вкрай складно. Крім погроз безпосередньо на адресу «неслухняних», куратори починають загрожувати репресіями на адресу членів сім’ї.

Ті ж, кому все-таки вдається вирватися, починають вести кібер-війни проти колишніх кураторів. 18-річний Кентен розповідає на сторінках JDD, що зміг створити собі фальшивий профіль і приєднатися до декількох груп в ВК, щоб виявити там французьких дітей і умовити їх відмовитися від «гри». Протягом останніх тижнів таких ініціатив стає все більше. Дорослі: батьки, психологи, поліція, соціальні працівники, – теж включаються в групи під фальшивими профілями, умовляючи дітей та намагаючись витягти їх із смертельної гри.

«Іноді у мене опускаються руки», – каже JDD мешканка острова Реюньон Еріка, яка включилася в групу порятунку після того, як на острові пропали двоє підлітків, які грали в «Кита», – «весь час з’являється ще одна дитина і ще один куратор».