ЗМІ: У Китаї влада вбила чи ув'язнила від 18 до 20 інформаторів ЦРУ

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У Китаї влада вбила чи ув'язнила від 18 до 20 інформаторів ЦРУ

За словами китайських чиновників, один з інформаторів ЦРУ був розстріляний на очах у своїх «колег»

У Китаї влада убила чи позбавила волі від 18 до 20 інформаторів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на нинішніх і колишніх посадовців.

«З останніх тижнів 2010 року і до кінця 2012 року, за словами колишніх американських чиновників, китайці вбили щонайменше дюжину джерел ЦРУ», — йдеться у повідомленні.

За словами 3 чиновників, один з інформаторів був розстріляний на очах у своїх «колег» у дворі урядової будівлі.

Повідомляється, що таким чином влада Китаю подала знак іншим агентам, які могли б працювати на ЦРУ. Інші інформатори були ув'язнені.

«Відомо, що китайці вбили або посадили до в'язниці від 18 до 20 джерел ЦРУ в Китаї, фактично зруйнувавши мережу, на формування якої пішли роки», — підкреслює один з посадовців.

Посадовці вважають, що знищення розвідувальної мережі ЦРУ у Китаї може бути пов'язане з «міллю в середині ЦРУ, яка зрадила США».

Інші вважають, що Китай зміг зламати секретну систему зв'язків ЦРУ. Втім, зазначається, єдиної думки з цього приводу немає.