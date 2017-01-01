ЗМІ: У Сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку асоціації Україна-ЄС

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Сенат Нідерландів

Голосування щодо законопроекту має відбутися за тиждень - 30 травня

У Сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку Угоди про асоціацію (УА) України і Європейського Союзу.

Про це повідомляє голландське радіо BNR.

«У нашій групі значна більшість, здається, підтримує весь законопроект», - заявив сенатор Бен Кнапен (партія CDA).

При цьому він додав, що хоче перешкодити Нідерландам розчарувати своїх союзників, оскільки Нідерланди є останньою державою-членом ЄС, яка ратифікує договір.

Так, крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA, більшість також включає 9 сенаторів партії CDA, яка офіційно проти схвалення угоди, а також 3 сенаторів від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію угоди. Цієї більшості буде достатньо для успішного голосування через тиждень.

Таким чином, ймовірно, наступного тижня 48 членів проголосують «за» і 27 - «проти» ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС.

Нагадаємо, у квітні минулого року в Нідерландах відбувся консультативний референдум, на якому більшість проголосувала проти ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Уряд країни виступив за пошук рішення, яке б давало можливість зняти висловлені під час кампанії «занепокоєння» виборців і при цьому ратифікувати документ.

В середині грудня минулого року лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації у країні Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Наразі Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Для завершення ратифікації документ має бути затверджений також Верхньою палатою парламенту Нідерландів.