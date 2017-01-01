ЗМІ: За допомогою міжнародних організацій Росія посилює свій вплив у Європі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія вчиняє вплив, зокрема, на Раду Європи і ОБСЄ

Росія використовує міжнародні організації для просування своїх інтересів і легітимізації в європейському дискурсі. Про це пише у своїй статті на ZN.UA аналітик Інституту суспільно-економічних досліджень Олена Снігир. За словами Снігир, Росія використовує організації в різних цілях, в залежності від їх формату.

Через великі організації з пріоритетом вироблення основ колективної політики Росія легітимізує в європейському дискурсі своє бачення міжнародного порядку. Серед таких організацій ОБСЄ та Рада Європи. Обидві організації, за словами експерта, мають обмежений вплив на Росію. Найбільшою санкцією в Раді Європи є виключення Росії з свого складу, проте Рада ніколи не піде на такий крок. Єдиними заходами впливу на Росію в таких організаціях є резолюції, які не імперативні, а наносять лише репутаційні втрати. Вплив Росії в ОБСЄ значно зменшився за останні роки, однак Росія все одно розглядає його як інструмент контролю над рішеннями держав Європи в сфері безпеки. У той же час, ОБСЄ єдина організація, яка інформує міжнародне співтовариство про перебіг подій на сході України.

Регіональні організації використовуються за іншим принципом і з іншими мотивами. Снігир розглядає організації такого типу на прикладі Ради держав Балтійського моря та Організації Чорноморського економічного співробітництва.

«В європейських міжнародних організаціях регіонального формату інтереси Росії полягають у залученні фінансових ресурсів через інструменти організацій, у лобіюванні власних інфраструктурних проектів і збереження присутності на регіональних переговорних майданчиках», – зазначає експерт.