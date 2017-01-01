ЗМІ: зять Трампа може стати його головним радником

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35-річний Джаред Кушнер одружений на дочці Трампа, Іванці

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити свого зятя Джареда Кушнера на пост старшого радника глави Білого дому.

Про це підтвердили два джерела американському виданню The New York Times.

35-річний Джаред Кушнер одружений на дочці Трампа, Іванці.

Він до останнього часу працював в сфері нерухомості і є співзасновником компанії Kushner.

У 2006 році Кушнер став власником газети New York Observer.