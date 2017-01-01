Зона АТО: з початку доби загинув один військовий, ще двоє поранено

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У понеділок терористи 71 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня 71 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один військовий загунув, ще двоє отримали поранення, передає прес-центр АТО.

«Загалом зафіксовано 71 обстріл. Двоє наших військових поранено, один загинув», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на Маріупольському напрямку танки вели вогонь по Водяному та Лебединському. З мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, та Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне та Широкине.

«Також по Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці вогонь вів снайпер», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Новтошківське, Кримське. З гранатометів – Троїцьке.