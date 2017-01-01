«Зорян і Шкіряк» прокоментували ляп російського телебачення щодо вбивства Гіві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це ганьба на весь світ, яка підкреслює усю тупість і абсурдність російської пропаганди, - підкреслив Шкіряк

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, якого у російських ЗМІ нещодавно охрестили «Зоряном і Шкіряком - представниками українського істеблішменту», прокоментував історію про начебто вбивством ним ватажка терористів Гіві.

Про це він розповів у «Ч/Б» шоу на Еспресо.TV.

«Вчора це був Зорян в одній персоні, сьогодні це вже Зорян і Шкіряк, а потім з’явився ще й якийсь Ярош. Я сьогодні вже з Дмитром посміявся над цим. І я йому кажу: виявляється та диверсійна українська група, яка на дельтаплані спустилася непомітно в розташування російського терористичного підрозділу «Сомалі», шмальнула зі «шмеля» і швиденько повернулася назад, бо я вже вранці був у парламенті. За їхньою версією вона складалася з трьох осіб: Зорян, Шкіряк і Ярош», - з іронією відзначив радник міністра.

Він підкреслив, що фантасмагорія така, що він вже сам заплутався у російських версіях.

«Я зараз тішуся і отримую деяку сатисфакцію, особливо, коли читаю соцмережі. Насправді і смішно, і грішно. Але у цій ситуації – це ганьба на весь світ, яка підкреслює усю тупість і абсурдність російської пропаганди», - підкреслив Шкіряк.

Сьогодні російські пропагандисти у сюжеті про вбивство терориста Гіві назвали замовниками «Зоряна» і «Шкіряка».