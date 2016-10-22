ЗСУ відпрацювали варіант російського удару під час ракетних стрільб поблизу Криму, - міністр

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За словами глави Міноборони, Україна була готова до удару з боку РФ

Україна була готова до удару з боку РФ і відпрацьовувала такий варіант під час ракетних стрільб поблизу окупованого Криму, які відбулися 1-2 грудня, заявив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю «5 каналу».

«Звичайно, Російська Федерація нервувала, нас залякували відповіддю, нас залякували тим, що буде завдано ракетного удару по пускових установок, по наших позиціях. До речі, ми до цього були готові, ми такий варіант теж відпрацьовували. Але це (ракетні стрільби) наша справа – це справа незалежної України та Збройних сил проводити навчання на своїй території. Не порушуючи жодного міжнародного договору і перевіряючи готовність нашої системи ППО», - заявив Полторак.