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    Звідки українці везуть автомобілі: топ-5 країн

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    Імпорт автомобілів
    Імпорт автомобілів

    Які країни найбільше постачають автомобілів до України

    В січні-лютому в Україну було імпортовано більш ніж  15 тисяч автомобілів. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За два місяці 2017 року українці витратили на закупку іномарок $205,4 млн.

    Більш за всіх на українцях заробили країни Європейського союзу, які продали Україні 11 296 автівок та заробили на цьому $141,9 млн.

    Скромніші показники у США, яки відправили на український ринок машин на $19,5 млн. Слід за Сполученими Штатами розташувалася Японія, якій в січні-лютому продаж авт до України приніс 15 млн.

    Суттєво поповнилися український дилерські центри та автобазари також автомобілями з Південної Кореї та Туреччини. Країни заробили $7,4 та $9,5 мільйонів відповідно.

    Топ-5 країн-експортерів автомобілів до України*

    *За даними «Укравтопрому» у січні-лютому 2017 року.

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