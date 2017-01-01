Звідки українці везуть автомобілі: топ-5 країн

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Імпорт автомобілів

Які країни найбільше постачають автомобілів до України

В січні-лютому в Україну було імпортовано більш ніж 15 тисяч автомобілів. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром». За два місяці 2017 року українці витратили на закупку іномарок $205,4 млн.

Більш за всіх на українцях заробили країни Європейського союзу, які продали Україні 11 296 автівок та заробили на цьому $141,9 млн.

Скромніші показники у США, яки відправили на український ринок машин на $19,5 млн. Слід за Сполученими Штатами розташувалася Японія, якій в січні-лютому продаж авт до України приніс 15 млн.

Суттєво поповнилися український дилерські центри та автобазари також автомобілями з Південної Кореї та Туреччини. Країни заробили $7,4 та $9,5 мільйонів відповідно.

Топ-5 країн-експортерів автомобілів до України*

*За даними «Укравтопрому» у січні-лютому 2017 року.