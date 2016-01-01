Звільнення «полонянок» Надією Савченко керувалося з Москви. У мережі з'явилися докази

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Анжеліка Преснякова і Ольга Сворак

У «ДНР» не знають, кого «звільнила» Надія Савченко

Звільнення двох «полонянок» Надією Савченко керувалося безпосередньо з Москви, а в ОРДЛО навіть не знали, хто це такі. Про це йдеться у записі телефонної розмови керівника департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю адміністрації голови «ДНР» Олени Алексєєвої з кореспондентом LifeNews, яка потрапила у YouTube.

На запитання кореспондента LifeNews Макаренка «а хто це такі – Анжеліка Преснякова і Ольга Сворак?», про передачу яких Надії Савченко вчора заявили ватажки бойовиків «ДНР» (Олександр Захарченко) та «ЛНР» (Ігор Плотницький), Олена Алексєєва відповіла: «Я не знаю, хто це. Я зараз з Москвою сварюся. Тому що ці заяви навіть не довели до нашого відома».

Нагадаємо, вранці 27 грудня бойовики передали керівникові громадської організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану двох заручниць – громадянок України Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Надія Савченко не належить до офіційної групи переговірників. Разом із Володимиром Рубаном вони брали участь у сепаратній зустрічі з ватажками ОРДЛО в Мінську.