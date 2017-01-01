З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії

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Ляшко проводить закінчення травневих свят в Австрії

Джерело в оточенні Ляшка розповіло подробиці цієї подорожі

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко проводить закінчення травневих свят в Австрії. Український політик полетів до Відня вранці 7 травня в компанії свого кума Юрія Сухіна.

Джерело в оточенні Ляшка розповіло подробиці цієї подорожі.

Відразу після прильоту до Відня Ляшко і Сухіна зустрів київський студент, громадянин Німеччини Даніель Лайс, з яким лідера радикалів часто бачать разом останнім часом. Компанія сіла в одну машину і вирушили в бік міста Грац по автобану. Цілий день трійця пробула в Клагенфурті - місті на півдні Австрії.

Друзі їздили по дорогих ресторанах і нічних клубах. Коли прийшла пора відпочивати, то розмістилися в одному готелі.

Раніше повідомлясь, що Олега Ляшка сфотографували в віденському кафе в компанії невідомого молодого чоловіка.

Як з'ясувалося пізніше, цього таємничого супутника Олега Ляшка звуть Даніель Лайс. Йому 23 роки. Молода людина вчиться в КНЕУ (Київський національний економічний університет).

Джерело: Страна.ua