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    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії

    • Вчора, 23:54
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    Ляшко проводить закінчення травневих свят в Австрії
    Ляшко проводить закінчення травневих свят в Австрії

    Джерело в оточенні Ляшка розповіло подробиці цієї подорожі

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко проводить закінчення травневих свят в Австрії. Український політик полетів до Відня вранці 7 травня в компанії свого кума Юрія Сухіна.

    Джерело в оточенні Ляшка розповіло подробиці цієї подорожі.

    Відразу після прильоту до Відня Ляшко і Сухіна зустрів київський студент, громадянин Німеччини Даніель Лайс, з яким лідера радикалів часто бачать разом останнім часом. Компанія сіла в одну машину і вирушили в бік міста Грац по автобану. Цілий день трійця пробула в Клагенфурті - місті на півдні Австрії.

    Друзі їздили по дорогих ресторанах і нічних клубах. Коли прийшла пора відпочивати, то розмістилися в одному готелі.

    Раніше повідомлясь, що Олега Ляшка сфотографували в віденському кафе в компанії невідомого молодого чоловіка.

    Як з'ясувалося пізніше, цього таємничого супутника Олега Ляшка звуть Даніель Лайс. Йому 23 роки. Молода людина вчиться в КНЕУ (Київський національний економічний університет). 

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    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії
    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії
    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії
    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії
    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії
    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії
    З'явилися фотографії з відпочинку Ляшка з кумом в Австрії
    Фото: Страна.ua

    Джерело: Страна.ua

    Олег Ляшко партії
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