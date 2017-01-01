З’явилися попередні результати голосування до Ради громадського контролю при НАБУ
- Сьогодні, 03:14
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НАБУ
Остаточні результати будуть оголошені 6 червня
Опубліковані попередні результати голосування, отримані з аналізу протоколу виборів до складу СОК при НАБУ.
Список опублікував голова Ради громадського контролю при НАБУ Олексій Гриценко у Facebook.
Інтернет-голосування проходило 31 травня з 9:00 до 21:00.
Остаточні результати будуть оголошені 6 червня.
«Процес голосування відзначився активністю виборців. У ньому взяв участь 17 тис. 181 громадянин, який проживає на території України. Це - найбільша кількість виборців з-поміж інтернет-голосувань, під час яких обиралися кандидати до громадських рад різних державних органів України», - додали у прес-службі НАБУ.
Як відомо, Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб.