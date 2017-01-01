З’явилися попередні результати голосування до Ради громадського контролю при НАБУ

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НАБУ

Остаточні результати будуть оголошені 6 червня

Опубліковані попередні результати голосування, отримані з аналізу протоколу виборів до складу СОК при НАБУ.

Список опублікував голова Ради громадського контролю при НАБУ Олексій Гриценко у Facebook.

Інтернет-голосування проходило 31 травня з 9:00 до 21:00.

Остаточні результати будуть оголошені 6 червня.

«Процес голосування відзначився активністю виборців. У ньому взяв участь 17 тис. 181 громадянин, який проживає на території України. Це - найбільша кількість виборців з-поміж інтернет-голосувань, під час яких обиралися кандидати до громадських рад різних державних органів України», - додали у прес-службі НАБУ.

Як відомо, Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб.