  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З’явилися попередні результати голосування до Ради громадського контролю при НАБУ

    • Сьогодні, 03:14
    • Розсилка
    НАБУ
    НАБУ

    Остаточні результати будуть оголошені 6 червня

    Опубліковані попередні результати голосування, отримані з аналізу протоколу виборів до складу СОК при НАБУ.

    Список опублікував голова Ради громадського контролю при НАБУ Олексій Гриценко у Facebook.

    Інтернет-голосування проходило 31 травня з 9:00 до 21:00.

    Остаточні результати будуть оголошені 6 червня.

    «Процес голосування відзначився активністю виборців. У ньому взяв участь 17 тис. 181 громадянин, який проживає на території України. Це - найбільша кількість виборців з-поміж інтернет-голосувань, під час яких обиралися кандидати до громадських рад різних державних органів України», - додали у прес-службі НАБУ.

    Як відомо, Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб.

    ct5jwkt_01

    Читайте також
    НАБУ конкурс активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ