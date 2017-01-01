100-річчя Української революції: фоторепортаж з урочистого засідання Верховної Ради

Станіслав Груздєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

В засіданні взяли участь дипломати, керівники судової гілки, посадові особи, яких Рада обирає, призначає і надає згоду на призначення...

Сьогодні, 17 березня 2017 року, відбулося урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917–1921 років та заснування першого українського парламенту.

Присутні на засіданні виконали духовний гімн України «Молитва за Україну» та Гімн України.

Перед учасниками засідання виступили спікер Андрій Парубій, український науковець, д.і.н. професор, завідувач відділу історії Української революції (1917–1921 рр.) Інституту історії України НАНУ Владислав Верстюк, Верховний архієпископ УГКЦ блаженніший Любомир (Гузар), голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

В урочистому засіданні взяли участь народні депутати, керівники судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, представники дипломатичного корпусу, громадських організацій, засобів масової інформації та духовенства.