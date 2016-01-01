Акція протесту під Радою: автомобілісти частково перекрили рух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інокентій Климентьєв

У Києві близько 50 автомобілів, зокрема із польськими та литовськими номерами, сьогодні перекрили дві смуги руху на вулиці Грушевського біля Верховної Ради

Водії одночасно зупинилися та увімкнули аварійні сигнали. Цією акцією вони вирішили привернути увагу до законопроекту № 5567 про врегулювання транзиту і тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією для особистого користування.

За словами учасників пікету законопроект дозволить водіям законно їздити територією України на автомобілях з іноземною реєстрацією за певну плату.

Варто зазначити, що в деяких країнах ЄС українці мають змогу купити автомобілі набагато дешевше, ніж в Україні, але процедура їхньої реєстрації та отримання українських номерів коштує так само, які і транспортний засіб.