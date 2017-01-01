Алієв призначив власну дружину першим віце-президентом Азербайджану

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Азербайджанський президент Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом республіки

Згідно з конституцією країни, перший віце-президент бере на себе повноваження глави держави, якщо той не здатний виконувати свої обов'язки.

26 вересня в країні відбувся референдум, під час якого було збільшено термін повноважень президента з п'яти до семи років, введено посаду віце-президента, а також знижено віковий ценз для кандидатів на пост глави держави і в депутати.