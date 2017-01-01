Багато крові та видовищні бої. Як проходив чемпіонат Києва зі змішаних єдиноборств



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві на вихідних відбувся чемпіонат міста зі змішаних єдиноборств (ММА) серед чоловіків. Місцем проведення турніру став спорткомплекс «Атлет»

Участь взяли 93 спортсмени з 14 клубів у віковій категорії 18 років і старше. Також були представники міст Фастів та Ужгород.

Турнір выдбувався в маленькому тренувальному залі, не обладнаному місцями для глядачів. Їх збирається більше ста. Ринг обклали з усіх боків, деякі залазять на вбудовані в стіну турніки. Суддя просить відійти від рингу, не пускати туди дітей. І не дарма: спортсмени під час бою періодично вилітають в зал.

Час від часу бій зупиняють – витерти підлогу від крові. Лікар майже безперервно витирає бійцям кров з обличчя і обробляє тіло знеболювальним спреєм. Не доводиться нудьгувати й бригаді швидкої допомоги, яка чергує. Підвищена травмонебезпека даного виду спорту підтверджується. Але бажаючих займатися їм не меншає, каже Дмитро Ільющенко, керівник Київського підрозділу Федерації змішаних єдиноборств ММА України, організатор турніру.

«Після кожного такого змагання батьки питають, де є секції, куди можна віддати дитину. Вік для початку занять змішаними єдиноборствами – 6-7 років. Сьогодні нам вдалося багато чого, з огляду на кількість учасників. Але, безумовно, на майбутнє треба думати про інший зал. Щоб було комфортныше як спортсменам, так і глядачам», – говорить Дмитро Володимирович.

Чемпіоном Києва в загальному заліку стає бійцівський клуб «Фенікс». «Срібло» здобули бійці іншого клубу – «Гермес». Замкнули трійку призерів спортсмени з клубу КЦС.

Джерело: Gazeta.ua