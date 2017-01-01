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    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії

    • Сьогодні, 10:42
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    Незабаром після гучних урочистостей з нагоди 105-річного ювілею великого вождя Кім Ір Сена в Північній Кореї відзначили ще одну дату - 85 років з моменту створення Корейської народної армії

    За межами закритої країни вважалося, що Пхеньян може приурочити до цієї дати чергові ядерні випробування (які не схвалює Радбез ООН).

    Замість цього Північна Корея провела широкомасштабні артилерійські навчання в районі порту Вонсан.

    Ними за традицією особисто керував очільник КНДР Кім Чен Ин.

    На знімках можна помітити, що глава соціалістичної держави і його генерали салютують з транспорту капіталістів - лімузинів Mercedes-Benz.

    Як пройшли стрільби - у фоторепортажі:

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    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії
    Без ядерних випробувань. Як у Північній Кореї відзначили річницю створення армії

    Джерело: Газета.Ru

    ООН КНДР Північна Корея Радбез ООН навчання
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