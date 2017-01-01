Безглузді люди. Моторошні фотографії Луганська 1990-х років

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Звичні типажі Олександра Чекменьова - персонажі з мало захищених соціальних верств, інтерес до яких пронизує всі його документальні роботи

Олександр Чекменьов народився 1 квітня 1969 року в Луганську. За освітою технік-технолог ливарного виробництва. Однак фотографією захоплювався з дитинства і під час навчання в технікумі всюди носив з собою фотоапарат. Знімав випускні альбоми, а в армії для всіх - дембельські.

Становлення фотографа прийшлося на вік 24-27 років, коли він працював в фотомайстерні рідного міста і практично в ній жив.

Уже в ранніх роботах Олександра була помітна тяга до документальної і соціальної фотографії. Він знімав навколишнє життя - людей на вулицях, будні донбаських шахтарів і працівників швидкої допомоги. Його фотосерії - унікальні документальні зображення епохи, що минає.

Роботи Чекменьова виставлялися на персональних і групових виставках в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Литві, Швейцарії, Німеччині, США. Серед премій і нагород Чекменьова гран-прі «Фотограф року Україна 2013» за серію «Донбас», перемога в конкурсі документальної фотографії в Швейцарії з серією «Український паспорт», 1 приз конкурсу документальної української фотографії «Укрпресфото».

Джерело: cameralabs.org