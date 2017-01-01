Білоруський День волі. Як у Мінську затримували активістів

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Офіційних даних про кількість затриманих і підстави затримання немає

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання.

Офіційних даних про кількість затриманих і підстави затримання немає, інформує Радіо Свобода. За даними центру «Вясна», 57 осіб, у тому числі правозахисників і журналістів, які були затримані у його офісі, звільнено.