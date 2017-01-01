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    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут

    • Сьогодні, 20:37
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    В кінці грудня 1917 уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки

    В Києві пройшла смолоскипна хода на честь вшанування Героїв Крут. По її завершенню в центрі міста відбулася панахида в пам'ять про загиблих в боях під Крутами.

    У місці проведення заходу підтримання порядку забезпечували більше чотирьох сотень правоохоронців.

    Також на столичній Арсенальній площі відбулася реконструкція бою військ УНР проти більшовиків за завод «Арсенал». Сам бій проходив у січні 1918 року. Реконструкцію подій підготував історичний клуб «Повстанець».

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    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
    Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут

    Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Крут.

    Також сьогодні Кличко разом з Порошенком вшанував пам'ять Героїв Крут.


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