Бій за завод «Арсенал», димові шашки та смолоскипи. Як у Києві вшановували героїв Крут
- Сьогодні, 20:37
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В кінці грудня 1917 уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної РеспублікиВ Києві пройшла смолоскипна хода на честь вшанування Героїв Крут. По її завершенню в центрі міста відбулася панахида в пам'ять про загиблих в боях під Крутами.
У місці проведення заходу підтримання порядку забезпечували більше чотирьох сотень правоохоронців.
Також на столичній Арсенальній площі відбулася реконструкція бою військ УНР проти більшовиків за завод «Арсенал». Сам бій проходив у січні 1918 року. Реконструкцію подій підготував історичний клуб «Повстанець».
Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Крут.
Також сьогодні Кличко разом з Порошенком вшанував пам'ять Героїв Крут.