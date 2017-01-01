Бур'яни та болото. Як сьогодні виглядає колись надсучасна «Донбас-Арена»
- Сьогодні, 13:56
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В соціальних мережах з'явилися нові фотографії «Донбас-Арени», яка знаходиться в окупованому Донецьку
З світлин можна зробити висновок, що покинута арена донецького «Шахтаря» заростає бур'янами.
«Покинута Донбас Арена потихеньку заростає бур'янами. Газони здичавіли, ставок перетворився в болотце, всюди бур'яни. Вітрина «русского мира», - написав на Фейсбуці журналіст Денис Казанський, який розмістив відповідні зображення.