Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
- Сьогодні, 16:43
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Фото: Тарас Яковин
Івано-Франківськ 1990-х років
Фото, які відображають реальність життя
Фотограф Тарас Яковин розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук фотографії Івано-Франківської області, які були ним зроблені на почтаку 1990-х років.
«На прохання друзів.
Трохи фото що я зробив в Франківську і області на початку 90-х.
Завжди намагався робити художні фото, щоб була цікава композиція, світло і т.д.
З часом побачив, що людям також цікаві фото, де відображена реальність життя», - прокоментував фотографії Тарас Яковин.
Черги за хлібом та мітинги.
Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років: