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    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років

    • Сьогодні, 16:43
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    Івано-Франківськ 1990-х років
    Фото: Тарас Яковин
    Івано-Франківськ 1990-х років

    Фото, які відображають реальність життя

    Фотограф Тарас Яковин розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук фотографії Івано-Франківської області, які були ним зроблені на почтаку 1990-х років.

    «На прохання друзів.

    Трохи фото що я зробив в Франківську і області на початку 90-х.

    Завжди намагався робити художні фото, щоб була цікава композиція, світло і т.д.

    З часом побачив, що людям також цікаві фото, де відображена реальність життя», - прокоментував фотографії Тарас Яковин.

    Черги за хлібом та мітинги.

    Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років:

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    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Черги за хлібом та мітинги. Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років
    Фото: Тарас Яковин



    історія фотограф Івано-Франківщина
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