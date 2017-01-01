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Фото: Тарас Яковин Івано-Франківськ 1990-х років

Фото, які відображають реальність життя

Фотограф Тарас Яковин розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук фотографії Івано-Франківської області, які були ним зроблені на почтаку 1990-х років.

«На прохання друзів.

Трохи фото що я зробив в Франківську і області на початку 90-х.

Завжди намагався робити художні фото, щоб була цікава композиція, світло і т.д.

З часом побачив, що людям також цікаві фото, де відображена реальність життя», - прокоментував фотографії Тарас Яковин.

Черги за хлібом та мітинги.

Як виглядала Івано-Франківщина на початку 1990-х років:







