Чому необхідно одягати шолом. Моторошні фото, які вразять кожного

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«Подивіться на фото та уявіть, як без шолома могла б виглядати голова»

Про необхідність одягати шолом під час подорожі на мотоциклі нагадують за допомогою фотодобірки, яка говорить краще за слова.

«Неважливо, наскільки просунутим гонщиком ти є. Не має значення піт, який тече в тебе по лобі, коли ти в шоломі. І зачіска не має значення. Єдина важлива річ - твоє врятоване життя та обличчя, яке без нього може бути травмоване до невпізнання. Подивіться на фото та уявіть, як без шолома могла б виглядати голова», - пише автор добірки Гретта.

Публікація викликала широкі дискусії.

Коментатори кажуть, що не можуть змиритися з думкою, що такі травмування можливі.

Деякі знімки також допоможуть дізнатися, як обрати більш безпечний шолом - м'які вставки з паралону всередині роблять удар не таким травматичним.

Джерело: Gazeta.ua