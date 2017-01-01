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    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа

    • Сьогодні, 15:20
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    Фотограф Павло Гур'єв, якого надихнув колективом Tiny Collective, розпродав всю свою фототехніку і почав знімати Україну на «айфон»

    Павло народився в Литві, проте наразі живе в Харкові.

    За освітою – архітектор. Фотографією займається з 2011 року, з 2014 знімає виключно на мобільний телефон.

    «Серія «Українці» – це в першу чергу спроба відповісти самому собі, чи змінилося щось у житті українців за останній час в повсякденних речах. Я не роблю фотографії на тему бойових дій на сході країни, політики і так далі. На моїх знімках - повсякденне життя. Я не є документальним фотографом за професією. Вулична фотографія – це моє захоплення, тому знімаю я в міру можливостей: фінансових і тимчасових. І, напевно, коли я сам зрозумію, що зробив в цій серії кінцевий кадр, тільки тоді зможу відповісти на питання, про що вона», – розповів сам фотограф.

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    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа
    Чорно-білі українці: буденність нашого життя очима литовського фотографа

    Джерело: 24 канал
    Литва
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