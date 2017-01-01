Диктатор і соми. Як Кім Чен Ин відвідував рибну ферму

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Кім Чен Ин

Глава КНДР регулярно відвідує підприємства рибної промисловості

Вищий керівник Північної Кореї Кім Чен Ин побував на Самчхонській рибній фермі, яку державне агентство ЦТАК називає «масштабною базою для розведення риби світового рівня». Диктатор оглянув не тільки самі басейни з рибою, але і «по-новому обставлений червоний куточок з виховання революційної історії», а також харчову кухню і холодильник.

Варто відзначити, що глава КНДР регулярно відвідує підприємства рибної промисловості, на фотографіях з різних ферм і заводів можна помітити задоволену посмішку керівника партії, армії і народу.