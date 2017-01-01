Дірки в асфальті, каміння та сміття. Як виглядають пляжі в окупованому Криму

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Пляжі в Криму

Зламані залізні перекриття колишніх кафе, дірки в асфальті глибиною у три і більше метрів, рови і купи каміння на пляжі – все, що залишилося від набережної у кримському селищі Сімеїз

Перший обвал тут стався восени 2015 року. У квітні 2016 року голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявляв, що з бюджету буде виділено 20 мільйонів рублів на ліквідацію провалу.

Однак роботи так і не почалися. Цієї зими стан набережної погіршився. Тепер вона стала небезпечною для життя.

Джерело: Радіо Свобода