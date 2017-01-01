Дива не сталося. Фоторепортаж з гри Хорватія - Україна

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Україна мінімально поступилася Хорватії

У Загребі підопічні Андрія Шевченка мінімально поступилися збірній Хорватії - 0:1. Гол на рахунку хорватського «українця» Калініча. Дива не сталося: рахунок міг бути більшим: підопічні Чачіча мали нагоду відзначитися у воротах П'ятова принаймні тричі.

У цьому матчі українці не виглядали приреченими. Непогано зіграла молодь (новий «карпатівець» Микола Матвієнко гри не зіпсував). Проте, більшого чекали ми від Ярмоленка та Коноплянки.

Варто зазначити, що хорвати вперше після довгого часу грали на домашньому стадіоні за підтримки вболівальників. Тож не дивно, що вони були надзвичайно вмотивованими.

Джерело: блог Євгена Кравса