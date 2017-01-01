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    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром

    • Сьогодні, 13:10
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    Скульптурам Тосіхіко Хосака властиві оригінальна ідея і висока деталізація

    Японський скульптор Тосіхіко Хосака використовує для створення своїх робіт пісок.

    Незважаючи на те, що це не найміцніший і не найдовговічніший матеріал, він примудряється робити з його допомогою справжнісінькі шедеври.

    Скульптурам цього майстра властиві оригінальна ідея і висока деталізація, завдяки чому вони стають гідною прикрасою багатьох пляжів.

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    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
    Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром

    Джерело: telegraf.com.ua

    Японія Азія
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