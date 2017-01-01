Дивовижні пісочні скульптури, створені японським майстром
- Сьогодні, 13:10
-
Розсилка
Скульптурам Тосіхіко Хосака властиві оригінальна ідея і висока деталізація
Японський скульптор Тосіхіко Хосака використовує для створення своїх робіт пісок.
Незважаючи на те, що це не найміцніший і не найдовговічніший матеріал, він примудряється робити з його допомогою справжнісінькі шедеври.
Скульптурам цього майстра властиві оригінальна ідея і висока деталізація, завдяки чому вони стають гідною прикрасою багатьох пляжів.
Джерело: telegraf.com.ua