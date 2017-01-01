Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
- Сьогодні, 11:12
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В місті Івано-Франківськ творець майстерні «Теплі іграшки» Богдан Савлюк презентував нову колекцію «Добровольці»
Прототипами стали бійці Української Добровольчої Армії (УДА), представлені персонажі Дмитра Яроша, Яни Зінкевич, Василя Абраміва та інших.
«Образи я робив з фотографій, які мені надали. Візитна картка колекції – Провідник Дмитро, прототипом якого є Дмитро Ярош. Мініатюрну копію важко зробити, але характерні риси в іграшках обов'язково присутні», - розповів автор майстерні Богдан Савлюк.
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Джерело: Gazeta.ua