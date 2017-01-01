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    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея

    • Сьогодні, 11:12
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    В місті Івано-Франківськ творець майстерні «Теплі іграшки» Богдан Савлюк презентував нову колекцію «Добровольці»

    Прототипами стали бійці Української Добровольчої Армії (УДА), представлені персонажі Дмитра Яроша, Яни Зінкевич, Василя Абраміва та інших.

    «Образи я робив з фотографій, які мені надали. Візитна картка колекції – Провідник Дмитро, прототипом якого є Дмитро Ярош. Мініатюрну копію важко зробити, але характерні риси в іграшках обов'язково присутні», - розповів автор майстерні Богдан Савлюк.

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    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея
    Дмитро Ярош став прототипом для патріотичної іграшки. Фотогалерея

    Джерело: Gazeta.ua

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    діти Івано-Франківщина Дмитро Ярош Івано-Франківськ
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