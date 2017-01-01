Неймовірної краси жіночі очі, які зводять з розуму чоловіків

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Якщо чоловік подивиться в очі жіночі, йому буде складно забути її

Як стверджують багато, що очі – це дзеркало душі. Саме по очах можна визначити, говорить людина правду або намагається щось приховати.

Саме туди заглядають, коли хочуть переконатися в щирості людини.

Очі дійсно можуть відображати душевний стан. Адже, з одного погляду можна зрозуміти, в якому настрої на даний момент людина знаходиться.

І особливе значення очі грають для жінок. Вони всілякими способами намагаються привернути до них увагу. Адже, якщо чоловік подивиться в очі жіночі, йому буде складно забути її.

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Джерело: telegraf.com.ua