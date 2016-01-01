Джордж Майкл: легенда, яка покинула світ під час Різдва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж Майкл

На 54-му році життя помер відомий британський співак, володар премій «Греммі» Джордж Майкл

«З великою скорботою ми можемо підтвердити, що наш улюблений син, брат і друг Джордж пішов з миром удома під час Різдва. Сім'я просить поважати конфіденційність у цей емоційний та важкий час. На даному етапі більше коментарів не буде», – заявив агент виконавця.

Наразі причина смерті артиста не називається. За словами поліції, «підозрілих обставин» немає.

Джордж Майкл – популярний британський співак грецького походження. Справжнє ім'я британської поп-легенди – Гіоргіос Кіріакос. Майбутній співак народився влітку 1963 року в Лондоні в родині ресторатора і танцівниці.

За час музичної кар'єри (сольної та в складі дуету Wham!) було продано близько 100 млн його записів, що робить його одним з найуспішніших поп-співаків.

Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, у тому числі три премії «Греммі» і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов у 2014 році.

Last Christmas – найвідоміша пісня Джорджа Майкла, яка з'явилася під час роботи у групі Wham!.



