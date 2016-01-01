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    Джордж Майкл: легенда, яка покинула світ під час Різдва

    • 26 Грудня, 10:50
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    Джордж Майкл
    Джордж Майкл

    На 54-му році життя помер відомий британський співак, володар премій «Греммі» Джордж Майкл

    «З великою скорботою ми можемо підтвердити, що наш улюблений син, брат і друг Джордж пішов з миром удома під час Різдва. Сім'я просить поважати конфіденційність у цей емоційний та важкий час. На даному етапі більше коментарів не буде», – заявив агент виконавця.

    Наразі причина смерті артиста не називається. За словами поліції, «підозрілих обставин» немає.

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    Джордж Майкл в юності
    Джордж Майкл під час виступу в місті Базель, Швейцарія, 2004 рік
    Джордж Майкл, 2011 рік
    Учасники групи Wham! Ендрю Ріджлі і Джордж Майкл в аеропорту Лондона, 1984 рік
    Джордж Майкл виступає в складі групи Wham!, 1980-і роки
    Джордж Майкл (ліворуч) виступає в складі групи Wham!, 1985 рік
    Джордж Майкл і гітарист групи Queen Брайан Мей на концерті пам'яті Фредді Меркьюрі в Лондоні, 1992 рік
    Джордж Майкл і принцеса Діана, 1993 рік
    Джордж Майкл: легенда, яка покинула світ під час Різдва
    Джордж Майкл, Лучано Паваротті та Енні Леннокс під час виступу в Модені, Італія, 2000 рік
    Джордж Майкл: легенда, яка покинула світ під час Різдва
    Джордж Майкл на Берлінському кінофестивалі, 2005 рік
    Джордж Майкл та екс-учасник групи Beatles Пол Маккартні під час виступу в Лондоні, 2005 рік
    Джордж Майкл виступає в Лондоні, 2007 рік
    Джордж Майкл виступає в Берліні, 2011 рік
    Джордж Майкл: легенда, яка покинула світ під час Різдва
    Джордж Майкл виступає в Києві, 2007 рік
    Джордж Майкл виступає в Києві, 2007 рік
    Джордж Майкл на Олімпіаді-2012 в Лондоні
    Джордж Майкл: легенда, яка покинула світ під час Різдва

    Джордж Майкл – популярний британський співак грецького походження. Справжнє ім'я британської поп-легенди – Гіоргіос Кіріакос. Майбутній співак народився влітку 1963 року в Лондоні в родині ресторатора і танцівниці.

    За час музичної кар'єри (сольної та в складі дуету Wham!) було продано близько 100 млн його записів, що робить його одним з найуспішніших поп-співаків. 

    Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, у тому числі три премії «Греммі» і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов у 2014 році.

    Last Christmas – найвідоміша пісня Джорджа Майкла, яка з'явилася під час роботи у групі Wham!.


    Великобританія музика
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