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    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки

    • Вчора, 15:39
    • Розсилка
    Voices of Gatlinburg
    Voices of Gatlinburg

    У листопаді 2016 року кілька міст на сході штату Теннессі було зруйновано після серії лісових пожеж, що спалахнули неподалік від національного парку Грейт-Смокі-Маунтинс

    Найбільше постраждав Гатлінбург – полум'я знищило понад дві тисячі будівель у місті, пише PetaPixel.

    За деякий час після того, що сталося, американський фотограф Джеремі Коуарт вирішив почати серію Voices of Gatlinburg («Голоси Гатлінбурга»), в рамках якої почав фотографувати жителів міста в місцях, де ще недавно стояли їхні будинки.

    За словами Коуарта, таким чином він хоче привернути увагу до проблем жителів Гатлінбурга і допомогти їм знайти кошти на відновлення майна. На сайті проекту можна ознайомитися з історіями героїв фотографій і пожертвувати кошти для них.

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    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
    Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки

    Джерело: Bird In Flight

    США
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