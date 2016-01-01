Емоційні фотографії американців, які під час пожежі втратили свої будинки
- Вчора, 15:39
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У листопаді 2016 року кілька міст на сході штату Теннессі було зруйновано після серії лісових пожеж, що спалахнули неподалік від національного парку Грейт-Смокі-Маунтинс
Найбільше постраждав Гатлінбург – полум'я знищило понад дві тисячі будівель у місті, пише PetaPixel.
За деякий час після того, що сталося, американський фотограф Джеремі Коуарт вирішив почати серію Voices of Gatlinburg («Голоси Гатлінбурга»), в рамках якої почав фотографувати жителів міста в місцях, де ще недавно стояли їхні будинки.
За словами Коуарта, таким чином він хоче привернути увагу до проблем жителів Гатлінбурга і допомогти їм знайти кошти на відновлення майна. На сайті проекту можна ознайомитися з історіями героїв фотографій і пожертвувати кошти для них.
Джерело: Bird In Flight