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    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу

    • Сьогодні, 10:37
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    У матчі 33-го туру Прімери «Барселона» перемогла «Реал» (3:2).

    У Мадриді на «Сантьяго Бернабеу»  у центральному матчі чемпіонату Іспанії «Реал» приймав «Барселону»  і поступився принциповому супернику.

    Матч завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Каталонії.

    Таким чином, «Барселона»  наздогнала «Реал»  в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії - по 75 очок. Але, мадридці мають одну пропущену гру в запасі.

    Іспанія. Прімера, 33 тур

    «Реал»  – «Барселона»  – 2:3

    Голи: Каземіро, 28, Родрігес, 85 – Мессі, 33, 90+3, Ракітіч, 73

    Вилучення: Рамос, 78

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    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу
    Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу

    футбол спорт Іспанія
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