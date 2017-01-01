Фантастична корида. Як «Барселона» вирвала у «Реала» перемогу

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У матчі 33-го туру Прімери «Барселона» перемогла «Реал» (3:2).

У Мадриді на «Сантьяго Бернабеу» у центральному матчі чемпіонату Іспанії «Реал» приймав «Барселону» і поступився принциповому супернику.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Каталонії.

Таким чином, «Барселона» наздогнала «Реал» в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії - по 75 очок. Але, мадридці мають одну пропущену гру в запасі.



Іспанія. Прімера, 33 тур

«Реал» – «Барселона» – 2:3

Голи: Каземіро, 28, Родрігес, 85 – Мессі, 33, 90+3, Ракітіч, 73

Вилучення: Рамос, 78