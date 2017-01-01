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    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня

    • Сьогодні, 09:47
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    Перші екіпажі екстрених служб, які прибули на місце події, операція з розбору завалів і уламки пасажирського лайнера...

    Американське Федеральне бюро розслідувань опублікувало раніше невідомі знімки наслідків атаки терористів на Пентагон у ході терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплений ісламістами літак рейсу 77 American Airlines зіткнувся з будівлею оборонного відомства. Тоді загинули 64 людини в літаку, а також 125 на землі.

    Перші екіпажі екстрених служб, які прибули на місце надзвичайної події, операція з розбору завалів і уламки пасажирського лайнера... Всі ці фотографії опублікувало Федеральне бюро розслідувань і тепер доступ до них має кожен бажаючий.

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    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня
    ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня

    Джерело: Газета.Ру

    США тероризм ФБР літак
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