ФБР опублікувало невідомі знімки теракту 11 вересня

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Перші екіпажі екстрених служб, які прибули на місце події, операція з розбору завалів і уламки пасажирського лайнера...

Американське Федеральне бюро розслідувань опублікувало раніше невідомі знімки наслідків атаки терористів на Пентагон у ході терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплений ісламістами літак рейсу 77 American Airlines зіткнувся з будівлею оборонного відомства. Тоді загинули 64 людини в літаку, а також 125 на землі.

Перші екіпажі екстрених служб, які прибули на місце надзвичайної події, операція з розбору завалів і уламки пасажирського лайнера... Всі ці фотографії опублікувало Федеральне бюро розслідувань і тепер доступ до них має кожен бажаючий.

Джерело: Газета.Ру