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    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках

    • Сьогодні, 11:06
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    Київ 1960-х років
    Київ 1960-х років

    «Київ 1960-х років. Незвичний, неймовірний, незабутній»

    В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1960-х років

    «Київ 1960-х років. Незвичний, неймовірний, незабутній. Кожне з цих фото можна розглядати годинами, дивуючись тому, яким було наше місто», - йдеться в коментарі до фотографій.

    Також варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів.

    Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.

    Тож, як виглядав Київ в 1960-х роках?

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    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
    Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках


    Київ історія СРСР
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