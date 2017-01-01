Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках
- Сьогодні, 11:06
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Київ 1960-х років
«Київ 1960-х років. Незвичний, неймовірний, незабутній»
В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1960-х років
«Київ 1960-х років. Незвичний, неймовірний, незабутній. Кожне з цих фото можна розглядати годинами, дивуючись тому, яким було наше місто», - йдеться в коментарі до фотографій.
Також варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів.
Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.
Тож, як виглядав Київ в 1960-х роках?