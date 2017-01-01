Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
- Сьогодні, 10:30
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Ці татусі руйнують всі стереотипи
Instagram Fatherhood Without Fear (@dontforgetdads) був створений, аби зруйнувати стереотипи про батьків.
У ньому зібрані найбільш зворушливі фотографії татусів, які піклуються про своїх маленьких синів і доньок.
Це - не ті чоловіки, які вимушено залишилися наодинці зі своїми чадами на кілька днів і мало не зійшли з розуму.
Ці татусі руйнують всі стереотипи та уявлення, які складалися протягом багатьох років.
Дивіться чудові знімки милих татусів і їхніх малюків у нашій фотогалереї.
Джерело: Gazeta.ua