Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ці татусі руйнують всі стереотипи

Instagram Fatherhood Without Fear (@dontforgetdads) був створений, аби зруйнувати стереотипи про батьків.

У ньому зібрані найбільш зворушливі фотографії татусів, які піклуються про своїх маленьких синів і доньок.

Це - не ті чоловіки, які вимушено залишилися наодинці зі своїми чадами на кілька днів і мало не зійшли з розуму.

Ці татусі руйнують всі стереотипи та уявлення, які складалися протягом багатьох років.

Дивіться чудові знімки милих татусів і їхніх малюків у нашій фотогалереї.

Джерело: Gazeta.ua