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    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж

    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка

    Ці татусі руйнують всі стереотипи

    Instagram Fatherhood Without Fear (@dontforgetdads) був створений, аби зруйнувати стереотипи про батьків.

    У ньому зібрані найбільш зворушливі фотографії татусів, які піклуються про своїх маленьких синів і доньок.

    Це - не ті чоловіки, які вимушено залишилися наодинці зі своїми чадами на кілька днів і мало не зійшли з розуму.

    Ці татусі руйнують всі стереотипи та уявлення, які складалися протягом багатьох років.

    Дивіться чудові знімки милих татусів і їхніх малюків у нашій фотогалереї.

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    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж
    Фотографії дбайливих татусів, які стали зірками соцмереж

    Джерело: Gazeta.ua

    діти
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