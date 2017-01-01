Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує провести інспекційні поїздки по всіх областях України з метою перевірити якість дорожніх робіт та ефективність використання бюджетних коштів

Зокрема, сьогодні очільник уряду, використовуючи гелікоптер, побував на Львівщині, Тернопільщині та Волині

«Розпочав день з робочої поїздки до трьох областей України, де оглянув стан виконання ремонтних робіт на дорогах. Зокрема, подивився на стан доріг Н-17 Львів – Радехів – Луцьк біля села Терешківці, Н-02 Львів – Тернопіль біля села Якторів Золочівського району на Львівщині та дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у Тернопільській області», - написав у себе на Фейсбуці очільник уряду

Він також зазначив, що уряд розпочав роботи вчасно і на кінець травня вже є об’єкти здані в експлуатацію.

«Дороги, де-факто, у незадовільному стані, але з такими темпами, які взяли - ми за 5 років наведемо порядок. Ми вже два роки поспіль доводимо: навести лад на українських дорогах можливо. Головне - якісний аудит. Фірми, які допустили неякісне виконання робіт зобов’язані ліквідувати недоліки», - зазначив Володимир Гройсман.

Очільник уряду також підкреслив, що цього року планується витратити на дороги близько 30 млрд грн з усіх джерел – це втричі більше, ніж минулого року по факту виконання. «Буду також пропонувати біля 5 млрд від спецконфіскації направити на фінансування доріг. Гроші, повернені від Януковича, послужать на користь українцям», - резюмував Володимир Гройсман. 1 з 21 на весь екран згорнути

Джерело: блог Володимира Гройсмана

Джерело: konkurent.in.ua