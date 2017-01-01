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    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея

    • Сьогодні, 16:32
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує провести інспекційні поїздки по всіх областях України з метою перевірити якість дорожніх робіт та ефективність використання бюджетних коштів

    Зокрема, сьогодні очільник уряду, використовуючи гелікоптер, побував на Львівщині, Тернопільщині та Волині

    «Розпочав день з робочої поїздки до трьох областей України, де оглянув стан виконання ремонтних робіт на дорогах. Зокрема, подивився на стан доріг Н-17 Львів – Радехів – Луцьк біля села Терешківці, Н-02 Львів – Тернопіль біля села Якторів Золочівського району на Львівщині та дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у Тернопільській області», - написав у себе на Фейсбуці очільник уряду

    Він також зазначив, що уряд розпочав роботи вчасно і на кінець травня вже є об’єкти здані в експлуатацію.

    «Дороги, де-факто, у незадовільному стані, але з такими темпами, які взяли - ми за 5 років наведемо порядок. Ми вже два роки поспіль доводимо: навести лад на українських дорогах можливо. Головне - якісний аудит. Фірми, які допустили неякісне виконання робіт зобов’язані ліквідувати недоліки», - зазначив Володимир Гройсман.

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    Очільник уряду також підкреслив, що цього року планується витратити на дороги близько 30 млрд грн з усіх джерел – це втричі більше, ніж минулого року по факту виконання.

    «Буду також пропонувати біля 5 млрд від спецконфіскації направити на фінансування доріг. Гроші, повернені від Януковича, послужать на користь українцям», - резюмував Володимир Гройсман.

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    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея
    Гройсман на вертольоті перевіряє якість українських доріг. Фотогалерея

    Джерело: блог Володимира Гройсмана

    Джерело: konkurent.in.ua

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    Володимир Гройсман дороги Львів Луцьк гелікоптер Тернопіль Чернівці
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