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    Гройсман повернувся в СРСР

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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман взяв участь у відкритті відділення анестезіології та реанімації міської клінічної лікарні №1 у рідній Вінниці

    «Це не просто ремонт - це стандарт. Це інвестиції у здоров'я українців: швидко і якісно зробити операцію з якісним наркозом, моніторингом, вивести зі стану наркозу, зробити реанімаційні заходи, щоб людина швидко одужувала», - зазначив Володимир Гройсман після огляду відділення лікарні.

    Реконструкція приміщень розпочалася у вересні 2016 року. Для проведення робіт та закупівлі обладнання з міського бюджету було виділено майже 45 млн грн. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком отримало сучасне обладнанням.

    Також Володимир Гройсман ознайомився з роботою швейної фабрики ПАТ «Володарка».

    Варто зазначити, що прем'єр-міністр за радянською традицією під час відвідуванням швейної фабрики подарував присутнім жінкам квіти та привітав їх «зі святом весни», очевидно, маючи на увазі Міжнародний жіночий день, який припадає на 8 березня.

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    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР
    Гройсман повернувся в СРСР

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