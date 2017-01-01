Є що показати на полі. Як топ-модель тренує чоловічий футбольний клуб

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На тренерську роботу Тіхана Немчич перейшла 2012 року після того, як отримала травму коліна і завершила кар'єру гравця

Хорватія відома не лише своїми футболістами, без яких нині важко уявити топ-клуби Європи. Саме ця країна виявилася символом краху ще однієї футбольної традиції. А точніше - батьківщиною першої жінки, яка стала тренером чоловічої команди.

29-річна Тіхана Немчич - модель, фіналістка конкурсу «Міс Спорт Хорватії-2008». Крім того, ще й професійна футболістка: виступала за команди «Аграм» і «Динамо», за останню - протягом 10 років. Також зіграла 5 матчів у складі збірної Хорватії. На тренерську роботу перейшла 2012 року після того, як отримала травму коліна і завершила кар'єру гравця.

Сьогодні Тіхана очолює чоловічу команду «Вікторія Ваковац», яка виступає в п'ятому за силою хорватському дивізіоні. За словами дівчини-тренера, вона не соромиться командувати чоловіками. Придумала правила, щоб не потрапляти в делікатні ситуації у роздягальні.

«У нас є правило. Хлопці йдуть переодягатися. Коли вони закінчують, один з них виходить і кличе мене. Я ніколи не увійду в роздягальню сама, щоб не поставити себе в незручне становище», - говорить вона.

Джерело: Gazeta.ua