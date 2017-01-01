Красива та розумна. Найгарнішою жінкою США стала фізик-ядерник

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У Лас-Вегасі пройшов конкурс краси Міс США, в якому здобула перемогу красуня з округу Колумбія.

В рамках конкурсу учасниці влаштувала дефіле у бікіні та позували у казкових сукнях.

Переможниця на ім'я Кара Маккалоу переїхала до США у 5 років, тепер працює у в Комісії з ядерного регулювання США.

На конкурсі дівчина запевнила, що не є феміністкою і хоче надихнути дітей будувати кар'єру у сфері науки, технологій, інжинерії та математики.

«Я обожнюю науку, - говорить уродженка Непалу, - хочу, щоб діти цікавилися математикою».

Кара була під час навчання членом спільнот Honors College, American Chemical Society, Health Physics Society, American Association of Blacks in Engineering та American Nuclear Society.

«Не хочу називати себе феміністкою, просто вважаю, що жінки повинні мати рівні умови, як і чоловіки. На побутовому рівні ми зробили велику роботу, вірю, що і в інших сферах ми досягнемо рівності у майбутньому також», - говорить Кара.

Дівчина наголошує, що хоче довести, що краса буває різною і в країні багато гарних жінок з різними тілами та кольором шкіри.

Учасниці під час конкурсу дефілювали під пісню Майкла Джексона «Black or White», запрошеними знаменитостями були Брет Елдредж та Pitbul. Ведучими заходу були Джуліана Хаф та модель Ешлі Грем.

Джерело: Gazeta.ua