Квітневий сніг перетворив Кишинів на справжнє пекло. Фотогалерея

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Фото: facebook.com/MaksimChumash Сніг у Молдові

Президент Молдови Ігор Додон підписав указ про введення в країні надзвичайного стану

Другий день у Молдові тривають небувалі снігопади, а столиця країни Кишинів опинився в зоні справжнього стихійного лиха.

«Рух в столиці Молдови повністю заблокований, люди йдуть на роботу пішки по проїжджій частині. Обірвані тролейбусні дроти та лінії електропередач, деякі райони залишилися без електрики, зв'язку та інтернету. Влада рекомендує людям залишатися вдома, якщо є така можливість», - повідомляє місцеве видання NewsMaker.

Президент Молдови Ігор Додон, в свою чергу, підписав указ про введення в країні надзвичайного стану.

«Я б порадив всім не виходити і не виїжджати в місто бо фотографії не передають все це пекло, що твориться в Кишиневі. Такого ще ніколи не було в нашому місті!», - коментує на Фейсбуці фото засніженого міста фотограф Максим Чумаш.