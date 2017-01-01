Марін Ле Пен: подруга Путіна та розлучена матір трьох дітей, яка може очолити Францію

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Марін Ле Пен

Ле Пен відкрито симпатизує російському президентові Володимиру Путіну та зустрічалась з ним у Москві незадовго до виборів. Раніше її партія отримала кредит на кілька мільйонів євро від одного з російських банків

Перший тур президентських виборів у Франції, який відбувся у неділю, 23 квітня виграв Еммануель Макрон, якого підтримали 24,01 відсотка виборців. У другому турі йому протистоятиме права популістка Марін Ле Пен, яка отримала 21,30 відсотка голосів.

Другий тур президентських виборів відбудеться вже 7 травня. У ньому візьмуть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, тобто Еммануель Макрон та Марін Ле Пен. Переможець другого туру й стане президентом Франції.

Марін Ле Пен, «Національний фронт»

Глава ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен лідирувала в опитуваннях громадської думки під час виборчої кампанії першого туру. За неї готові були проголосувати близько чверті французів.

Ле Пен - молодша донька засновника партії Жан-Марі Ле Пена. Їй 48 років, за професією вона адвокат, двічі розлучена й мати трьох дітей. Ле Пен очолила «Національний фронт» у 2011 році та проголосила курс на його «дедемонізацію» - публічну відмову від расистських та антисемітських поглядів батька. Їй справді вдалось залучити частину виборців з мейнстріму. Однак по суті партія залишилась ультраправою.

Ле Пен відкидає ідею мультикультурного суспільства та виступає проти того, що вона називає «ісламізацією Європи». Політик пропонує скоротити соціальні виплати для іноземців та вимагає негайно висилати тих з них, хто вчинив злочин. Крім того, вона є прихильницею смертної кари. В економіці Ле Пен сповідує, радше, ліві погляди і обіцяє підвищити соціальні виплати та посилити роль держави. Загалом вона планує курс на протекціонізм за принципом «спершу - Франція».

Крім того, Марін Ле Пен пропонує відмовитись від єдиної європейської валюти євро, повернути французький франк, призупинити дію Шенгенської угоди про відкриті кордони, а в перспективі - провести референдум про вихід з Європейського Союзу. Деякі експерти вважають, що перемога Ле Пен призведе до краху ЄС. Ле Пен відкрито симпатизує російському президентові Володимиру Путіну та зустрічалась з ним у Москві незадовго до виборів. Раніше її партія отримала кредит на кілька мільйонів євро від одного з російських банків. Низка європейських ЗМІ називають Марін Марін Ле Пен «подругою Путіна».

Джерело: Deutsche Welle