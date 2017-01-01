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    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії

    • Сьогодні, 12:09
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    Серед 1,5 тисячі емоційних фотознімків журі обрало 32 переможців

    У Києві підбили підсумки конкурсу української військової фотографії. Серед 1,5 тисячі емоційних фотознімків журі обрало 32 переможців, роботи яких увійдуть до воєнної фотохроніки і стануть частиною виставки, присвяченої відродженню української армії.

    Гран-прі конкурсу отримала фотографія Анастасії Іванової «Наодинці з одним», передає ІА «Вчасно». На фотознімку зображений український воїн, який лежить на землі біля могили свого загиблого побратима.

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    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
    Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії

    За словами автора фотороботи, знімок зроблено в день похорону розвідника Вадима Матросова з позивним Боцман, який трагічно загинув у Мар'їнці. Повернувшись до могили через кілька годин після похорону, дівчина остовпіла від побаченого. Картину, яка постала перед її очима, вона не забуде ніколи.

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