Миттєвості, які захоплюють дух. Підсумки конкурсу української військової фотографії
- Сьогодні, 12:09
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Серед 1,5 тисячі емоційних фотознімків журі обрало 32 переможців
У Києві підбили підсумки конкурсу української військової фотографії. Серед 1,5 тисячі емоційних фотознімків журі обрало 32 переможців, роботи яких увійдуть до воєнної фотохроніки і стануть частиною виставки, присвяченої відродженню української армії.
Гран-прі конкурсу отримала фотографія Анастасії Іванової «Наодинці з одним», передає ІА «Вчасно». На фотознімку зображений український воїн, який лежить на землі біля могили свого загиблого побратима.
За словами автора фотороботи, знімок зроблено в день похорону розвідника Вадима Матросова з позивним Боцман, який трагічно загинув у Мар'їнці. Повернувшись до могили через кілька годин після похорону, дівчина остовпіла від побаченого. Картину, яка постала перед її очима, вона не забуде ніколи.