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    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків

    • Сьогодні, 13:55
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    Раніше Лос-Анджелес був містом янголів не тільки через назву, однак сьогодні він перетворюється на домівку безхатченків

    За статистикою, у Лос-Анджелесі мешкає майже 55 тисяч осіб без місця проживання. Більшість з них зупинилися вздовж берегів Лос-Анджелес Рівер – річки, яка протікає між долиною Сан-Фернандо та Лонг-Біч. Однак левова частка безхатченків оселилася у центрі міста: там вони сплять уздовж колій залізниць та під мостами.

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    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків
    Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків

    «Бездомність – найсерйозніша гуманітарна криза, яку наша країна сьогодні переживає», – зазначає СЕО округу Саті Хама.

    Джерело: 24 канал

    США
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