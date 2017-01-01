Моторошні фото Лос-Анджелеса, який перетворюється на місто безхатьків

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Раніше Лос-Анджелес був містом янголів не тільки через назву, однак сьогодні він перетворюється на домівку безхатченків

За статистикою, у Лос-Анджелесі мешкає майже 55 тисяч осіб без місця проживання. Більшість з них зупинилися вздовж берегів Лос-Анджелес Рівер – річки, яка протікає між долиною Сан-Фернандо та Лонг-Біч. Однак левова частка безхатченків оселилася у центрі міста: там вони сплять уздовж колій залізниць та під мостами.

«Бездомність – найсерйозніша гуманітарна криза, яку наша країна сьогодні переживає», – зазначає СЕО округу Саті Хама.

Джерело: 24 канал