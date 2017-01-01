Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паводок у Закарпатті

В іршавському селі Бронька вода кардинально змінила хід життя, після паводку у зруйнованих оселях люди бояться приходу морозів

Повністю зруйновано тут два житлових будинки. Десятки подвір'їв плавають у болоті під шаром льодових брил, а стіни осель наскрізь промокли.

Селяни налякані, адже морози можуть знищити те, що не встигла зруйнувати вода.

«Старенька жінка всю ніч провела, сидячи на дивані у вже зруйнованому водою будинку. У цілковитій темряві. У холоді. Ані сини, ані сусіди, ані рятувальники допомогти їй нічим не могли. Стрімка вода, завглибшки в метр, усе зносила на своєму шляху. Дісталися до неї лише зранку. Інший старший чоловік залишився без житла, дивом урятувавшись. Усе найцінніше – під завалами. Рідних у нього немає», – ділиться враженнями після відвідин Броньки Віталій Мещеряков.