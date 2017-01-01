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    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху

    • Сьогодні, 10:44
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    Паводок у Закарпатті
    Паводок у Закарпатті

    В іршавському селі Бронька вода кардинально змінила хід життя, після паводку у зруйнованих оселях люди бояться приходу морозів

    Повністю зруйновано тут два житлових будинки. Десятки подвір'їв плавають у болоті під шаром льодових брил, а стіни осель наскрізь промокли.

    Селяни налякані, адже морози можуть знищити те, що не встигла зруйнувати вода.

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    «Старенька жінка всю ніч провела, сидячи на дивані у вже зруйнованому водою будинку. У цілковитій темряві. У холоді. Ані сини, ані сусіди, ані рятувальники допомогти їй нічим не могли. Стрімка вода, завглибшки в метр, усе зносила на своєму шляху. Дісталися до неї лише зранку. Інший старший чоловік залишився без житла, дивом урятувавшись. Усе найцінніше – під завалами. Рідних у нього немає», – ділиться враженнями після відвідин Броньки Віталій Мещеряков.

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    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху
    Моторошні фото паводку на Закарпатті: вода зносила все на своєму шляху

    Джерело: Mukachevo.net
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