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    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»

    • Сьогодні, 17:47
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    Російський актор Еркін Ісманов, який воював в лавах бойовиків так званої «ДНР», загинув на окупованому Донбасі

    Уродженець Узбекистану, відомий за прізвиськом «Кедр», поповнив лави бойовиків так званої «ДНР» у 2014-му році.

    До приїзду на Донбас у Москві він працював каскадером, мийником вікон і навіть знявся у кількох епізодичних ролях у пропагандистських стрічках.

    За даними сайту «Миротворець», у Росії «Кедра» не раз судили до відповідальності за хуліганство, розбій та навіть вбивство. Він відбував покарання в місцях позбавлення волі, про що свідчать тюремні татуювання.

    Незадовго після приїзду на Донбас Ісманов втратив праву руку і зробив протез у вигляді молотка, яким грозився вбивати «укропів».

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    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»
    На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»

    На російських кіноресурсах датою смерті Ісманова вказано 3 квітня 2017-го року, щоправда, за яких умов це сталось – невідомо.

    Джерело: 24 канал

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ДНР
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