На Донбасі загинув безрукий російський бойовик, який грозивсь вбивати «укропів»

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Російський актор Еркін Ісманов, який воював в лавах бойовиків так званої «ДНР», загинув на окупованому Донбасі

Уродженець Узбекистану, відомий за прізвиськом «Кедр», поповнив лави бойовиків так званої «ДНР» у 2014-му році.

До приїзду на Донбас у Москві він працював каскадером, мийником вікон і навіть знявся у кількох епізодичних ролях у пропагандистських стрічках.

За даними сайту «Миротворець», у Росії «Кедра» не раз судили до відповідальності за хуліганство, розбій та навіть вбивство. Він відбував покарання в місцях позбавлення волі, про що свідчать тюремні татуювання.

Незадовго після приїзду на Донбас Ісманов втратив праву руку і зробив протез у вигляді молотка, яким грозився вбивати «укропів».

На російських кіноресурсах датою смерті Ісманова вказано 3 квітня 2017-го року, щоправда, за яких умов це сталось – невідомо.

Джерело: 24 канал