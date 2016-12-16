На Вінничині військові у екстремальних умовах будують унікальний міст

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Даний міст унікальний, оскільки поєднує в собі елементи низько водного дерев’яного мосту та проїжджу частину із елементів важкого механізованого та малого автодорожнього розбірного мосту

В селі Сутиски, що на Вінничині, за участю військовослужбовців центру дорожнього забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України триває завершальний етап побудови комбінованого мосту із заліза та дерева.

Кліматичні умови такі, що процес зведення став наближеним до екстремального. Снігові замети, обледеніння металічних елементів моста, низька температура, вітер, не дають можливості швидко виконувати завдання. Проте навіть й за таких умов військові інженери продовжують підвищувати свою фахову підготовку та працювати над сполученням берегів річки Південний Буг, що у Тиврівському районі.

Як зазначив начальник штабу дорожньо-мостового батальйону майор Олексій Дем’янчук, даний міст унікальний, оскільки поєднує в собі елементи низько водного дерев’яного мосту та проїжджу частину із елементів важкого механізованого та малого автодорожнього розбірного мосту. Вантажопідйомність нового мосту розрахована на шістдесят тонн. Він вищий від старого на півтора метри, що дозволить уникнути підтопленням конструкції під час весняних і осінніх паводків.