Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея

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Світлана Заліщук

Нардеп має також квартиру на вулиці Софіївській. Там зараз іде ремонт

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Світлана Заліщук показала своє помешкання в Києві. Про це пише «Новое Время».

Заліщук запросила журналістів у свою однокімнатну квартиру площею 40 кв.м. Вона знаходиться в районі столичного цирку. На першому поверсі будинку - міська бібліотека.

Житло придбала 2006 року в кредит. Тоді його ціна була $80 тис. У помешканні Заліщук багато рослин і книг.

Нардеп має також квартиру на вулиці Софіївській. Там зараз іде ремонт.