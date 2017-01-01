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    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея

    • Сьогодні, 15:13
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    Світлана Заліщук
    Світлана Заліщук

    Нардеп має також квартиру на вулиці Софіївській. Там зараз іде ремонт

    Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Світлана Заліщук показала своє помешкання в Києві. Про це пише «Новое Время».

    Заліщук запросила журналістів у свою однокімнатну квартиру площею 40 кв.м. Вона знаходиться в районі столичного цирку. На першому поверсі будинку - міська бібліотека.

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    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея
    Нардеп від БПП Заліщук показала свою квартиру у центрі Києва. Фотогалерея

    Житло придбала 2006 року в кредит. Тоді його ціна була $80 тис. У помешканні Заліщук багато рослин і книг.

    Нардеп має також квартиру на вулиці Софіївській. Там зараз іде ремонт.

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